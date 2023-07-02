РФ несмотря на шторм держит в Черном море восемь ракет Калибр — ОК Юг
Россияне вывели на боевое дежурство в Черное море два подводных ракетоносителя.
Об этом сообщило Оперативное командование Юг.
Сейчас в море держится штормовая погода. Враг провел ротацию ракетоносителей — надводный корабль заменен на два подводных. Суммарный залп крылатых ракет Калибр составляет восемь единиц.
В ОК Юг отмечают, что с учетом определенной паузы в действиях врага, внимание к сигналам воздушной тревоги должно быть повышено.
29 июня на боевом дежурстве в Черном море находился один носитель ракет Калибр. Общий залп — до восьми ракет.
Страх перед тюрьмой заставил некоторых россиян присоединиться к рядам оккупационных войск и полагаться на судьбу. Она была к ним благосклонна: эти россияне, по крайней мере, выжили. Сейчас в плену жалуются, что их командирам было наплевать на солдат, а раненых бросали на произвол судьбы.Андрей Почтев