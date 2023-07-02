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Марта Бондаренко, редактор ленты

РФ несмотря на шторм держит в Черном море восемь ракет Калибр — ОК Юг

російська підводна лодка
Фото: Pixabay

Россияне вывели на боевое дежурство в Черное море два подводных ракетоносителя.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг.

Сейчас в море держится штормовая погода. Враг провел ротацию ракетоносителей — надводный корабль заменен на два подводных. Суммарный залп крылатых ракет Калибр составляет восемь единиц.

В ОК Юг отмечают, что с учетом определенной паузы в действиях врага, внимание к сигналам воздушной тревоги должно быть повышено.

29 июня на боевом дежурстве в Черном море находился один носитель ракет Калибр. Общий залп — до восьми ракет.

Война в Украине, Ракетные удары России
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