РФ несмотря на шторм держит в Черном море восемь ракет Калибр — ОК Юг

Россияне вывели на боевое дежурство в Черное море два подводных ракетоносителя.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг.

Сейчас в море держится штормовая погода. Враг провел ротацию ракетоносителей — надводный корабль заменен на два подводных. Суммарный залп крылатых ракет Калибр составляет восемь единиц.

В ОК Юг отмечают, что с учетом определенной паузы в действиях врага, внимание к сигналам воздушной тревоги должно быть повышено.

29 июня на боевом дежурстве в Черном море находился один носитель ракет Калибр. Общий залп — до восьми ракет.

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