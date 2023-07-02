РФ попри шторм тримає у Чорному морі вісім ракет Калібр – ОК Південь

Росіяни вивели на бойове чергування в Чорне море два підводні ракетоносії.

Про це повідомило Оперативне командування Південь.

Зараз у морі тримається штормова погода. Ворог провів ротацію ракетоносіїв – надводний корабель замінено на два підводних. Сумарний залп крилатих ракет Калібр складає вісім одиниць.

В ОК Південь наголошують, що з урахуванням певної паузи в діях ворога, увага до сигналів повітряної тривоги має бути підвищена.

29 червня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебував один носій ракет Калібр. Загальний залп – до восьми ракет.

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