РФ попри шторм тримає у Чорному морі вісім ракет Калібр – ОК Південь
Росіяни вивели на бойове чергування в Чорне море два підводні ракетоносії.
Про це повідомило Оперативне командування Південь.
Зараз у морі тримається штормова погода. Ворог провів ротацію ракетоносіїв – надводний корабель замінено на два підводних. Сумарний залп крилатих ракет Калібр складає вісім одиниць.
В ОК Південь наголошують, що з урахуванням певної паузи в діях ворога, увага до сигналів повітряної тривоги має бути підвищена.
29 червня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебував один носій ракет Калібр. Загальний залп – до восьми ракет.
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв