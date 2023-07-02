Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У Броварах чоловік під час масажу зґвалтував 15-річного підлітка – йому повідомили про підозру
У Києві прогримів потужний вибух, повітряна тривога не оголошена
На Хортиці виявили унікальний човен, якому може бути до 500 років
Чи витримає ЗАЕС вибух та які території в зоні підвищеного ризику – радіобіолог
На одну бабусю оформлено 10 чоловіків: чому розширили перелік осіб, які підлягають мобілізації
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

РФ попри шторм тримає у Чорному морі вісім ракет Калібр – ОК Південь

російська підводна лодка
Фото: Pixabay

Росіяни вивели на бойове чергування в Чорне море два підводні ракетоносії.

Про це повідомило Оперативне командування Південь.

Зараз у морі тримається штормова погода. Ворог провів ротацію ракетоносіїв – надводний корабель замінено на два підводних. Сумарний залп крилатих ракет Калібр складає вісім одиниць.

В ОК Південь наголошують, що з урахуванням певної паузи в діях ворога, увага до сигналів повітряної тривоги має бути підвищена.

29 червня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебував один носій ракет Калібр. Загальний залп – до восьми ракет.

Війна в Україні, Ракетні удари Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Непрофесійне та ганебне: Зеленський про рішення щодо підняття тарифів на воду
Володимир Зеленський
Подоляк відкинув можливість початку переговорів з Росією після підступів ЗСУ до Криму
РФ попри шторм тримає у Чорному морі вісім ракет Калібр – ОК Південь
РФ спалює загиблих у мобільних крематоріях, щоб приховати реальні втрати – Генштаб ЗСУ
російський окупант
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Зеленський про мобілізацію: У нас нема завдання залучити всіх, але люди втомлюються
Володимир Зеленський
Відео
”Мене поранило, а свої кинули”: історії полонених російських загарбників

Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.

Андрій Почтєв
Ігнорування не допоможе: Нафтогаз знає, як змусити РФ відплатити за збитки в Криму
РФ попри шторм тримає у Чорному морі вісім ракет Калібр – ОК Південь
Мистецтво, яке не просто надихає: PinchukArtCentre презентував одразу три виставки
PinchukArtCentre
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (30.06.2023)
РФ попри шторм тримає у Чорному морі вісім ракет Калібр – ОК Південь
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (30.06.2023)
РФ попри шторм тримає у Чорному морі вісім ракет Калібр – ОК Південь
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь