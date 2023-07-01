Россияне не допустили наблюдателей МАГАТЭ на некоторые участки ЗАЭС — Bild
Международные наблюдатели на Запорожской АЭС пока не зафиксировали признаков минирования, но при этом оккупанты не пустили их на часть территории станции.
Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
По его словам, необходимо проверить части машинного зала и системы охлаждения АЭС.
Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что российские военные заминировали АЭС и планируют устроить там взрыв. Кремль отвергает обвинения.
Гросси заявил, что МАГАТЭ очень серьезно относится к сообщениям о планируемом теракте на АЭС. Он заявил, что агентству известно о минах, которые ранее устанавливались вблизи станции и в определенных точках на территории станции.
Страх перед тюрьмой заставил некоторых россиян присоединиться к рядам оккупационных войск и полагаться на судьбу. Она была к ним благосклонна: эти россияне, по крайней мере, выжили. Сейчас в плену жалуются, что их командирам было наплевать на солдат, а раненых бросали на произвол судьбы.Андрей Почтев