Россияне не допустили наблюдателей МАГАТЭ на некоторые участки ЗАЭС — Bild

Международные наблюдатели на Запорожской АЭС пока не зафиксировали признаков минирования, но при этом оккупанты не пустили их на часть территории станции.

Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

По его словам, необходимо проверить части машинного зала и системы охлаждения АЭС.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что российские военные заминировали АЭС и планируют устроить там взрыв. Кремль отвергает обвинения.

Гросси заявил, что МАГАТЭ очень серьезно относится к сообщениям о планируемом теракте на АЭС. Он заявил, что агентству известно о минах, которые ранее устанавливались вблизи станции и в определенных точках на территории станции.

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