Росіяни не допустили спостерігачів МАГАТЕ на деякі ділянки ЗАЕС – Bild
Міжнародні спостерігачі на Запорізькій АЕС поки що не зафіксували ознак мінування, але при цьому окупанти не пустили їх на частину території станції.
Про це повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на заяву глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.
За його словами, необхідно перевірити частини машинного залу і системи охолодження АЕС.
Раніше Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що російські військові замінували АЕС і планують влаштувати там вибух. Кремль відкидає звинувачення.
Гроссі заявив, що МАГАТЕ дуже серйозно ставиться до повідомлень про запланований теракт на АЕС. Він заявив, що агентству відомо про міни, які раніше встановлювалися поблизу станції і в певних точках на території станції.
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв