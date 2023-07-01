Украина должна воспользоваться слабостью Кремля после мятежа Пригожина — Зеленский

Мятеж главаря частной военной компании Евгения Пригожина против российских властей продемонстрировал слабость Кремля, что дает возможности для Вооруженных сил Украины на поле боя.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в разговоре с испанскими СМИ накануне визита в Украину премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Зеленский воспользовался разговором, чтобы оценить положение президента России Владимира Путина и его международный имидж в мире. В этом контексте украинский президент сказал, что “для Путина существует больше, чем для меня”, потому что “меня хотят убить только в России, а его хочет убить весь мир”.

Относительно последних событий в России с неудачным мятежом и последующей сделкой с группой наемников “Вагнера”, Зеленский заявил, что они являются признаком “слабости” путинской власти.

— Бунт и продвижение вагнеровцев означает, что страна слаба и они не контролируют сложные ситуации. Они не осознают, что происходит. Они не контролируют все, — сказал он в интервью испанской прессе.

По мнению украинского лидера, эта ситуация является возможностью, которую должна использовать армия Украины.

— Есть несколько Путинов с разными фамилиями. Ситуация очень свободная, и мы должны использовать ее, чтобы изгнать врага с нашей земли, — заявил он.

Параллельно с этим Владимир Зеленский приказал усилить северную границу в связи с прибытием в Беларусь руководителя группы Вагнера Евгения Пригожина и некоторых его командиров.

Источник: RTVE

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