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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Украина должна воспользоваться слабостью Кремля после мятежа Пригожина — Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Мятеж главаря частной военной компании Евгения Пригожина против российских властей продемонстрировал слабость Кремля, что дает возможности для Вооруженных сил Украины на поле боя.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в разговоре с испанскими СМИ накануне визита в Украину премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Зеленский воспользовался разговором, чтобы оценить положение президента России Владимира Путина и его международный имидж в мире. В этом контексте украинский президент сказал, что “для Путина существует больше, чем для меня”, потому что “меня хотят убить только в России, а его хочет убить весь мир”.

Относительно последних событий в России с неудачным мятежом и последующей сделкой с группой наемников “Вагнера”, Зеленский заявил, что они являются признаком “слабости” путинской власти.

— Бунт и продвижение вагнеровцев означает, что страна слаба и они не контролируют сложные ситуации. Они не осознают, что происходит. Они не контролируют все, — сказал он в интервью испанской прессе.

По мнению украинского лидера, эта ситуация является возможностью, которую должна использовать армия Украины.

— Есть несколько Путинов с разными фамилиями. Ситуация очень свободная, и мы должны использовать ее, чтобы изгнать врага с нашей земли, — заявил он.

Параллельно с этим Владимир Зеленский приказал усилить северную границу в связи с прибытием в Беларусь руководителя группы Вагнера Евгения Пригожина и некоторых его командиров.

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ПВК Вагнер

Источник: RTVE

Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, ЧВК Вагнера
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