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Кремль боится потерять свое влияние в Африке после мятежа Пригожина — WSJ

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

В России боятся потерять свое влияние в Африке и ряде стран Азии после бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Указано, что власти РФ, которые годами отрицали связь с ЧВК, в день бунта усилили свою дипломатическую активность, чтобы заверить партнеров в Африке и на Ближнем Востоке, что “операции”, которые ранее выполнялись силами наемников, будут продолжаться, но уже под другим руководством.

Сообщается, что делегации МИД России срочно вылетели в Сирию, ЦАР и Мали для переговоров с местными властями.

— ЧВК Вагнера помогла России укрепить свое влияние, и правительство не хочет от него отказываться, — сказал Джон Питер Фам, бывший спецпредставитель США по региону Сахель в Западной Африке.

В WSJ со ссылкой на международных экспертов также указывают, что США могут воспользоваться возникшим замешательством и попытаться перехватить влияние в странах, где ранее были активны вагнеровцы.

Ранее СМИ писали, что российского генерала Сергея Суровикина поместили в СИЗО Лефортово, поскольку он мог знать о планах Пригожина совершить военный мятеж.

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Источник: The Wall Street Journal
Африка, Кремль, ЧВК Вагнера, Росія
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Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

Полина Спасенко
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