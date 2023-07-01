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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна має скористатися слабкістю Кремля після заколоту Пригожина – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Заколот ватажка приватної військової компанії Євгенія Пригожина проти російської влади продемонстрував слабкість Кремля, що дає можливості для Збройних сил України на полі бою.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в розмові з іспанськими ЗМІ напередодні візиту до України прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

Зеленський скористався розмовою, щоб оцінити становище президента Росії Володимира Путіна та його міжнародний імідж у світі. У цьому контексті український президент сказав, що “для Путіна існує більше, ніж для мене”, тому що “мене хочуть вбити тільки в Росії, а його хоче вбити весь світ”.

Щодо останніх подій у Росії з невдалим заколотом і подальшою угодою з групою найманців “Вагнера”, Зеленський заявив, що вони є ознакою “слабкості” путінської влади.

– Бунт і просування вагнерівців означає, що країна слабка і вони не контролюють складні ситуації. Вони не усвідомлюють, що відбувається. Вони не контролюють все, – сказав він в інтерв’ю іспанській пресі.

На думку українського лідера, ця ситуація є можливістю, яку має використати армія України.

– Є кілька Путінів з різними прізвищами. Ситуація дуже вільна, і ми повинні використати її, щоб вигнати ворога з нашої землі, – заявив він.

Паралельно із цим Володимир Зеленський наказав посилити північний кордон у зв’язку з прибуттям до Білорусі керівника групи Вагнера Євгена Пригожина та деяких його командирів.

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ПВК Вагнер

Джерело: RTVE

Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ, ПВК Вагнера
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