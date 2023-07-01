Україна має скористатися слабкістю Кремля після заколоту Пригожина – Зеленський

Заколот ватажка приватної військової компанії Євгенія Пригожина проти російської влади продемонстрував слабкість Кремля, що дає можливості для Збройних сил України на полі бою.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в розмові з іспанськими ЗМІ напередодні візиту до України прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

Зеленський скористався розмовою, щоб оцінити становище президента Росії Володимира Путіна та його міжнародний імідж у світі. У цьому контексті український президент сказав, що “для Путіна існує більше, ніж для мене”, тому що “мене хочуть вбити тільки в Росії, а його хоче вбити весь світ”.

Щодо останніх подій у Росії з невдалим заколотом і подальшою угодою з групою найманців “Вагнера”, Зеленський заявив, що вони є ознакою “слабкості” путінської влади.

– Бунт і просування вагнерівців означає, що країна слабка і вони не контролюють складні ситуації. Вони не усвідомлюють, що відбувається. Вони не контролюють все, – сказав він в інтерв’ю іспанській пресі.

На думку українського лідера, ця ситуація є можливістю, яку має використати армія України.

– Є кілька Путінів з різними прізвищами. Ситуація дуже вільна, і ми повинні використати її, щоб вигнати ворога з нашої землі, – заявив він.

Паралельно із цим Володимир Зеленський наказав посилити північний кордон у зв’язку з прибуттям до Білорусі керівника групи Вагнера Євгена Пригожина та деяких його командирів.

Джерело: RTVE

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