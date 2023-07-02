Очень хороший сигнал — эксперт о действиях ВСУ в районе Антоновского моста
Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила, что в районе Антоновского моста в Херсонской области продолжаются бои.
Успех СОУ сейчас в таком формате — это очень хороший сигнал. Об этом в эфире телемарафона заявил эксперт по международной безопасности Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко.
— Собственно, это одно из ключевых направлений контрнаступления ВСУ. В любом случае мы должны пофорсировать Днепр. Для того чтобы наши силы на левом берегу чувствовали себя максимально боеспособными и максимально эффективно вели бои, нам нужно закрепиться, расчистить там плацдарм и соответственно пробовать ослаблять россиян, в частности, и на этом направлении, — сказал он.
Жовтенко отметил, что такие операции следует проводить очень осторожно и в условиях максимальной информационной тишины, учитывая преимущество россиян количественно и в воздухе.
— То, что мы имеем успех сейчас в таком формате, это очень хороший сигнал, что у РФ там недостаточно ресурсов, чтобы прекращать или приостанавливать попытки ВСУ. С другой стороны, если удастся развить успех на этом направлении, потенциально мы сможем форсировать Днепр уже более серьезными силами, включая среднюю бронетехнику, — добавил он.
Ранее в британской разведке сообщили, что ВСУ пытаются закрепиться на левом берегу под Херсоном.
Источник: телемарафон
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