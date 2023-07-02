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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Ракетоносителей в Черном море снова стало больше: общий залп уже до 24 Калибров

Підводний човен РФ Великий Новгород з Калібрами

Ближе к обеду 2 июля в Черном море снова стало больше вражеских ракетоносителей.

Сейчас там сосредоточены четыре носителя Калибров. Общий залп может составлять до 24 ракет.

В Черном море на боевом дежурстве находятся девять вражеских кораблей.

В Азовском море – один вражеский корабль.

В Средиземном море, как и накануне, дежурит до восьми вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет Калибр общим залпом до 16 ракет.

Напомним, что еще накануне в Черном море российских кораблей было на пять меньше.

Среди корабельной группировки был только один подводный ракетоноситель. Ночью в Черном море дежурили уже две подводные лодки, снаряженные Калибрами.

Утром к ним присоединился еще и надводный ракетоноситель, после чего общий залп увеличился до 16 Калибров.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 494-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: ВМС ВСУ

Фото: Минобороны России

Азовське море, Кораблі, Середземне море, флот РФ, Черное море, Чорноморський флот РФ
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