Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У Броварах чоловік під час масажу зґвалтував 15-річного підлітка – йому повідомили про підозру
У Києві прогримів потужний вибух, повітряна тривога не оголошена
На Хортиці виявили унікальний човен, якому може бути до 500 років
На одну бабусю оформлено 10 чоловіків: чому розширили перелік осіб, які підлягають мобілізації
Зеленський про мобілізацію: У нас нема завдання залучити всіх, але люди втомлюються
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Дуже хороший сигнал – експерт про дії ЗСУ в районі Антонівського мосту

зсу військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк підтвердила, що в районі Антонівського мосту на Херсонщині тривають бої. Успіх Сил оборони зараз у такому форматі – це дуже хороший сигнал.

Про це в етері телемарафону заявив експерт з міжнародної безпеки Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

– Власне, це один з ключових напрямків контрнаступу ЗСУ. В будь-якому разі ми повинні пофорсувати Дніпро. Для того, щоб наші сили на лівому березі почували себе максимально боєздатними і максимально ефективно вели бої, нам потрібно закріпитися, розчистити там плацдарм і відповідно пробувати послаблювати росіян, зокрема, і на цьому напрямку, – сказав він.

Жовтенко зазначив, що такі операції слід проводити дуже обережно і в умовах максимальної інформаційної тиші, враховуючи перевагу росіян кількісно та у повітрі.

– Те, що ми маємо успіх зараз в такому форматі, це дуже хороший сигнал, що в РФ там недостатньо ресурсів, щоб припиняти або призупиняти спроби ЗСУ. З іншого боку, якщо вдасться розвинути успіх на цьому напрямку, потенційно ми зможемо форсувати Дніпро вже більш серйозними силами, включаючи середню бронетехніку, – додав він.

Раніше у британській розвідці повідомили, що ЗСУ намагаються закріпитися на лівому березі під Херсоном.

Читайте також
Ракетоносіїв у Чорному морі знову побільшало: загальний залп уже до 24 Калібрів
Підводний човен РФ Великий Новгород з Калібрами

Джерело: телемарафон

Війна в Україні, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Триває потужна бойова робота: Гуменюк про ситуацію біля Антонівського мосту
Війна в Україні
ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку, РФ штурмує в районі Мар’їнки та Авдіївки – Шершень
Дуже хороший сигнал – експерт про дії ЗСУ в районі Антонівського мосту
Україна повинна мати такий флот, який більше не дасть РФ планувати напад – Неїжпапа
Олексій Неїжпапа
Не лише Shahed. Іран може постачати Росії й інші типи БПЛА – Ігнат
Дуже хороший сигнал – експерт про дії ЗСУ в районі Антонівського мосту
Тиснуть на флангах. ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку – Череватий
ЗСУ, українська армія
Відео
”Мене поранило, а свої кинули”: історії полонених російських загарбників

Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.

Андрій Почтєв
Ігнорування не допоможе: Нафтогаз знає, як змусити РФ відплатити за збитки в Криму
Дуже хороший сигнал – експерт про дії ЗСУ в районі Антонівського мосту
Мистецтво, яке не просто надихає: PinchukArtCentre презентував одразу три виставки
PinchukArtCentre
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (30.06.2023)
Дуже хороший сигнал – експерт про дії ЗСУ в районі Антонівського мосту
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (30.06.2023)
Дуже хороший сигнал – експерт про дії ЗСУ в районі Антонівського мосту
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь