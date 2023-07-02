Дуже хороший сигнал – експерт про дії ЗСУ в районі Антонівського мосту

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк підтвердила, що в районі Антонівського мосту на Херсонщині тривають бої. Успіх Сил оборони зараз у такому форматі – це дуже хороший сигнал.

Про це в етері телемарафону заявив експерт з міжнародної безпеки Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

– Власне, це один з ключових напрямків контрнаступу ЗСУ. В будь-якому разі ми повинні пофорсувати Дніпро. Для того, щоб наші сили на лівому березі почували себе максимально боєздатними і максимально ефективно вели бої, нам потрібно закріпитися, розчистити там плацдарм і відповідно пробувати послаблювати росіян, зокрема, і на цьому напрямку, – сказав він.

Жовтенко зазначив, що такі операції слід проводити дуже обережно і в умовах максимальної інформаційної тиші, враховуючи перевагу росіян кількісно та у повітрі.

– Те, що ми маємо успіх зараз в такому форматі, це дуже хороший сигнал, що в РФ там недостатньо ресурсів, щоб припиняти або призупиняти спроби ЗСУ. З іншого боку, якщо вдасться розвинути успіх на цьому напрямку, потенційно ми зможемо форсувати Дніпро вже більш серйозними силами, включаючи середню бронетехніку, – додав він.

Раніше у британській розвідці повідомили, що ЗСУ намагаються закріпитися на лівому березі під Херсоном.

Джерело: телемарафон

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