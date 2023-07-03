Два месяца споров: Польша и Германия не могут договориться о ремонте Leopard для Украины

Власти Германии и Польши не могут договориться относительно обслуживания боевых танков Leopard, которые были переданы Украине.

Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники в оборонной сфере.

В конце мая в Польше должен был открыться ремонтный центр, но стороны до сих пор не смогли прийти к соглашению. Издание напоминает, что министр обороны Германии Борис Писториус объявил о планах открыть завод еще в апреле, оценив примерные затраты на проект в 150 млн евро.

— Спустя два месяца после встречи в Рамштайне оптимизм угас – и не только у министра. По словам инсайдеров оборонной промышленности, германо-польский танковый проект до сих пор не достиг никакого прогресса. Вместо этого Берлин и Варшава ведут непримиримые споры о деталях структуры совместного предприятия, – пишет Spiegel.

Согласно плану, два немецких оружейных концерна Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann должны были создать совместное предприятие, а польская государственная оружейная компания PGZ – открыть мастерскую по ремонту танков на своей территории. Расходы на ремонт Leopard должно было взять на себя немецкое правительство.

Одной из причин задержки источники издания называют различные оценки стоимости ремонтных работ. По их данным, польская PGZ хотела брать более 100 тысяч евро за так называемую первичную проверку танков. В Германии за нее обычно берут около 12 тысяч евро. Кроме того, PGZ якобы не хочет давать никакой гарантии на ремонтные работы.

3 июля Борис Писториус должен встретиться со своим польским коллегой Мариушем Блащаком. Это может стать последней возможностью спасти совместный проект перед саммитом НАТО в середине июля.

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