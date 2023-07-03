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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Два месяца споров: Польша и Германия не могут договориться о ремонте Leopard для Украины

Leopard
Фото: Getty Images

Власти Германии и Польши не могут договориться относительно обслуживания боевых танков Leopard, которые были переданы Украине.

Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники в оборонной сфере.

В конце мая в Польше должен был открыться ремонтный центр, но стороны до сих пор не смогли прийти к соглашению. Издание напоминает, что министр обороны Германии Борис Писториус объявил о планах открыть завод еще в апреле, оценив примерные затраты на проект в 150 млн евро.

— Спустя два месяца после встречи в Рамштайне оптимизм угас – и не только у министра. По словам инсайдеров оборонной промышленности, германо-польский танковый проект до сих пор не достиг никакого прогресса. Вместо этого Берлин и Варшава ведут непримиримые споры о деталях структуры совместного предприятия, – пишет Spiegel.

Согласно плану, два немецких оружейных концерна Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann должны были создать совместное предприятие, а польская государственная оружейная компания PGZ – открыть мастерскую по ремонту танков на своей территории. Расходы на ремонт Leopard должно было взять на себя немецкое правительство.

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Одной из причин задержки источники издания называют различные оценки стоимости ремонтных работ. По их данным, польская PGZ хотела брать более 100 тысяч евро за так называемую первичную проверку танков. В Германии за нее обычно берут около 12 тысяч евро. Кроме того, PGZ якобы не хочет давать никакой гарантии на ремонтные работы.

3 июля Борис Писториус должен встретиться со своим польским коллегой Мариушем Блащаком. Это может стать последней возможностью спасти совместный проект перед саммитом НАТО в середине июля.

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