Два місяці суперечок: Польща та Німеччина не можуть домовитися щодо ремонту Leopard для України

Влада Німеччини та Польщі не може домовитися щодо обслуговування бойових танків Leopard, які були передані Україні.

Про це повідомляє видання Spiegel з посиланням на джерела в оборонній сфері.

Наприкінці травня в Польщі мав відкритися ремонтний центр, але сторони досі не змогли дійти згоди. Видання нагадує, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про плани відкрити завод ще у квітні, оцінивши приблизні витрати на проєкт у 150 млн євро.

– Через два місяці після зустрічі в Рамштайні оптимізм згас – і не тільки у міністра. За словами інсайдерів оборонної промисловості, німецько-польський танковий проєкт досі не досяг жодного прогресу. Замість цього Берлін і Варшава ведуть непримиренні суперечки про деталі структури спільного підприємства, – пише Spiegel.

Згідно з планом, два німецьких збройних концерни Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann мали створити спільне підприємство, а польська державна збройова компанія PGZ – відкрити майстерню з ремонту танків на своїй території. Витрати на ремонт Leopard мав узяти на себе німецький уряд.

Однією з причин затримки джерела видання називають різні оцінки вартості ремонтних робіт. За їхніми даними, польська PGZ хотіла брати понад 100 тисяч євро за так звану первинну перевірку танків. У Німеччині за неї зазвичай беруть близько 12 тисяч євро. Крім того, PGZ нібито не хоче давати жодної гарантії на ремонтні роботи.

3 липня Борис Пісторіус має зустрітися зі своїм польським колегою Маріушем Блащаком. Це може стати останньою можливістю врятувати спільний проєкт перед самітом НАТО в середині липня.

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