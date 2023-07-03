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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Два місяці суперечок: Польща та Німеччина не можуть домовитися щодо ремонту Leopard для України

Leopard
Фото: Getty Images

Влада Німеччини та Польщі не може домовитися щодо обслуговування бойових танків Leopard, які були передані Україні.

Про це повідомляє видання Spiegel з посиланням на джерела в оборонній сфері.

Наприкінці травня в Польщі мав відкритися ремонтний центр, але сторони досі не змогли дійти згоди. Видання нагадує, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про плани відкрити завод ще у квітні, оцінивши приблизні витрати на проєкт у 150 млн євро.

– Через два місяці після зустрічі в Рамштайні оптимізм згас – і не тільки у міністра. За словами інсайдерів оборонної промисловості, німецько-польський танковий проєкт досі не досяг жодного прогресу. Замість цього Берлін і Варшава ведуть непримиренні суперечки про деталі структури спільного підприємства, – пише Spiegel.

Згідно з планом, два німецьких збройних концерни Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann мали створити спільне підприємство, а польська державна збройова компанія PGZ – відкрити майстерню з ремонту танків на своїй території. Витрати на ремонт Leopard мав узяти на себе німецький уряд.

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Однією з причин затримки джерела видання називають різні оцінки вартості ремонтних робіт. За їхніми даними, польська PGZ хотіла брати понад 100 тисяч євро за так звану первинну перевірку танків. У Німеччині за неї зазвичай беруть близько 12 тисяч євро. Крім того, PGZ нібито не хоче давати жодної гарантії на ремонтні роботи.

3 липня Борис Пісторіус має зустрітися зі своїм польським колегою Маріушем Блащаком. Це може стати останньою можливістю врятувати спільний проєкт перед самітом НАТО в середині липня.

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