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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 02.07.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на 494-е сутки полномасштабной войны тяжелые бои идут на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

В течение суток там произошло 46 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине на 02.07.2023

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Фото: ISW

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  • личного состава – около 229 660 (+790),
  • танков ‒ 4 052 (+10),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 888 (+20),
  • артиллерийских систем – 4 188 (+26),
  • реактивных систем залпового огня – 637 (+5),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 390 (+1),
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 308,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 557 (+12),
  • крылатых ракет ‒ 1 261,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 816 (+22),
  • специальной техники – 583 (+3).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 494-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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