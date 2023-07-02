Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 02.07.2023 – ситуация на фронте
По состоянию на 494-е сутки полномасштабной войны тяжелые бои идут на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.
В течение суток там произошло 46 боевых столкновений.
Карта боевых действий в Украине на 02.07.2023
Потери РФ на 2 июля 2023
- личного состава – около 229 660 (+790),
- танков ‒ 4 052 (+10),
- боевых бронированных машин ‒ 7 888 (+20),
- артиллерийских систем – 4 188 (+26),
- реактивных систем залпового огня – 637 (+5),
- средств противовоздушной обороны ‒ 390 (+1),
- самолетов – 315,
- вертолетов – 308,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 557 (+12),
- крылатых ракет ‒ 1 261,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 816 (+22),
- специальной техники – 583 (+3).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 494-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Генштаб ВСУ
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