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Малиновская Ангелина, редактор ленты

ЧВК Вагнера приостановила вербовку наемников — СМИ

ЧВК Вагнера приостановила вербовку наемников — СМИ
Фото: Getty Images

ЧВК Вагнер Евгения Пригожина приостановила на месяц работу региональных центров вербовки наемников в России.

Об этом сообщает Новая газета Европа со ссылкой на профильный Telegram-канал, связанный с “вагнеровцами”

— В связи с временным неучастием ЧВК Вагнера в специальной военной операции и переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК Вагнер сроком на 1 месяц, — говорится в сообщении.

В то же время, как и раньше, продолжают работу колл-центры по устройству на работу в ЧВК. Какие именно вакансии открыты, не уточняют.

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ЧВК Вагнера приостановила вербовку наемников — СМИ

По подсчетам издания Новой-Европа, по состоянию на 30 июня, набор в ЧВК проводили как минимум в 21 вербовочном пункте в 20 городах России — это более половины от всех пунктов набора, которые когда-либо афишировали свою связь с ЧВК Вагнера.

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