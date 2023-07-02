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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Беларуси пока не зафиксировано ни одного подразделения вагнеровцев — Наев

В Беларуси пока не зафиксировано ни одного подразделения вагнеровцев — Наев
Фото: Getty Images

На территории Беларуси пока не зафиксировано подразделений ЧВК Вагнера.

Об этом Укринформу заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, по состоянию на сегодня ни одного подразделения боевиков Вагнера на территории Беларуси не зафиксировано.

— Но мы осознаем дальнейшее развитие ситуации, и наши разведывательные органы работают над получением информации об этом. Если это произойдет, военное командование будет знать об этом, — сказал Наев.

В случае появления наемников Вагнера в Беларуси рассматривается несколько сценариев действий, и в каждом из них ВСУ будут принимать меры по противодействию. Сейчас готовят соответствующие силы для этого.

Командующий также отметил, что украинская разведка, партнеры Украины внимательно следят за ситуацией в Беларуси, в том числе и за возможным перемещением российского ядерного оружия.

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По словам Наева, перемещения такого оружия не были зафиксированы.

Ранее руководитель Главного управления разведки МО Кирилл Буданов заявил, что наемники больше не будут воевать против Украины.

Беларусь, ЧВК Вагнера
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