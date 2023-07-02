В Беларуси пока не зафиксировано ни одного подразделения вагнеровцев — Наев

На территории Беларуси пока не зафиксировано подразделений ЧВК Вагнера.

Об этом Укринформу заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, по состоянию на сегодня ни одного подразделения боевиков Вагнера на территории Беларуси не зафиксировано.

— Но мы осознаем дальнейшее развитие ситуации, и наши разведывательные органы работают над получением информации об этом. Если это произойдет, военное командование будет знать об этом, — сказал Наев.

В случае появления наемников Вагнера в Беларуси рассматривается несколько сценариев действий, и в каждом из них ВСУ будут принимать меры по противодействию. Сейчас готовят соответствующие силы для этого.

Командующий также отметил, что украинская разведка, партнеры Украины внимательно следят за ситуацией в Беларуси, в том числе и за возможным перемещением российского ядерного оружия.

По словам Наева, перемещения такого оружия не были зафиксированы.

Ранее руководитель Главного управления разведки МО Кирилл Буданов заявил, что наемники больше не будут воевать против Украины.

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