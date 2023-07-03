ПВК Вагнера призупинила вербування найманців – ЗМІ

ПВК Вагнер Євгенія Пригожина призупинила на місяць роботу регіональних центрів вербування найманців у Росії.

Про це повідомляє Новая газета Европа з посиланням на профільний Telegram-канал, пов’язаний із “вагнерівцями”

– У зв’язку з тимчасовою неучастю ПВК Вагнера у спеціальній військовій операції та переїздом до Республіки Білорусь ми тимчасово призупиняємо роботу регіональних центрів із набору у ПВК Вагнер терміном на 1 місяць, – йдеться у повідомленні.

Водночас, як і раніше, продовжують роботу кол-центри з влаштування на роботу в ПВК. Які саме вакансії відкрито, не уточнюють.

За підрахунками Нової-Європа, станом на 30 червня набір у ПВК проводили щонайменше у 21 вербувальному пункті у 20 містах Росії – це більш ніж половина від усіх пунктів набору, які коли-небудь афішували свій зв’язок із ПВК Вагнера.

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