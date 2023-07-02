Чтобы скрыть потери. Оккупанты установили мобильный крематорий в Мелитополе — Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области оккупанты установили мобильный крематорий.

Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр города Иван Федоров.

— Чтобы скрыть собственные потери, оккупанты расширяют сеть мобильных крематориев. Один круглосуточно дымит в Бердянском порту, другой — на территории бывшего детского санатория Мелитополя. Там враг давно устроил военный госпиталь, однако дешевле жечь, чем лечить, — сказал он.

Кроме того, 1 июля весь город слышал мощный взрыв в районе военной базы россиян.

— Вчера в 19:30 в Мелитополе прогремел мощный взрыв, который слышали жители всех районов города. Взрыв произошел на севере города вблизи поселка Семеновка, где враг захватил ферму и там у них была расположена одна из военных баз, — сказал он.

Ранее Иван Федоров сообщал, что российские захватчики на блокпостах во временно оккупированном Токмаке Запорожской области рвут украинские паспорта.

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