Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Броварах мужчина во время массажа изнасиловал 15-летнего подростка – ему сообщили о подозрении
В Киеве прогремел мощный взрыв, воздушная тревога не объявлена
На Хортице обнаружили уникальную лодку, которой может быть до 500 лет
На одну бабушку оформлено 10 мужчин: почему расширили перечень лиц, подлежащих мобилизации
Зеленский о мобилизации: У нас нет задачи привлечь всех, но люди устают
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Чтобы скрыть потери. Оккупанты установили мобильный крематорий в Мелитополе — Федоров

Чтобы скрыть потери. Оккупанты установили мобильный крематорий в Мелитополе — Федоров
Фото: УНИАН

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области оккупанты установили мобильный крематорий.

Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр города Иван Федоров.

— Чтобы скрыть собственные потери, оккупанты расширяют сеть мобильных крематориев. Один круглосуточно дымит в Бердянском порту, другой — на территории бывшего детского санатория Мелитополя. Там враг давно устроил военный госпиталь, однако дешевле жечь, чем лечить, — сказал он.

Кроме того, 1 июля весь город слышал мощный взрыв в районе военной базы россиян.

— Вчера в 19:30 в Мелитополе прогремел мощный взрыв, который слышали жители всех районов города. Взрыв произошел на севере города вблизи поселка Семеновка, где враг захватил ферму и там у них была расположена одна из военных баз, — сказал он.

Ранее Иван Федоров сообщал, что российские захватчики на блокпостах во временно оккупированном Токмаке Запорожской области рвут украинские паспорта.

Читайте также
Продолжается мощная боевая работа: Гуменюк о ситуации возле Антоновского моста
Антонівський міст

Война в Украине, Запорожская область, Мелітополь
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В дополнение к нескольким тысячам пограничников и солдат. Польша усилит границу с Беларусью полицейскими
польські військові
501 табличка с именами: в Буче открыли мемориал памяти погибших во время оккупации РФ
Буча
Россиянам запретили согласовывать места расположения войск с коллаборантами — Центр нацсопротивления
російські окупанти
Побоялись атаки БпЛА и удара по репутации – разведка об отмене авиашоу в Москве
Авіашоу МАКС у Росії
После опыта с танками. Страны, которые уже готовы обучать украинцев на F-16, ждут готовности других — эксперт
F-16
Видео
”Меня ранило, а свои бросили”: истории пленных российских захватчиков

Страх перед тюрьмой заставил некоторых россиян присоединиться к рядам оккупационных войск и полагаться на судьбу. Она была к ним благосклонна: эти россияне, по крайней мере, выжили. Сейчас в плену жалуются, что их командирам было наплевать на солдат, а раненых бросали на произвол судьбы.

Андрей Почтев
Из-под носа у врага: ТРО Днепра забирает и ремонтирует вражескую технику для нужд ВСУ
Чтобы скрыть потери. Оккупанты установили мобильный крематорий в Мелитополе — Федоров
Игнорирование не поможет: Нафтогаз знает, как заставить РФ отплатить за убытки в Крыму
Чтобы скрыть потери. Оккупанты установили мобильный крематорий в Мелитополе — Федоров
Искусство, которое не просто вдохновляет: PinchukArtCentre представил сразу три выставки
PinchukArtCentre
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (30.06.2023)
Чтобы скрыть потери. Оккупанты установили мобильный крематорий в Мелитополе — Федоров
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь