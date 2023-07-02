Щоб приховати втрати. Окупанти встановили мобільний крематорій у Мелітополі – Федоров
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області окупанти встановили мобільний крематорій.
Про це в етері телемарафону розповів мер міста Іван Федоров.
– Щоб приховати власні втрати , окупанти розширюють мережу мобільних крематоріїв. Один цілодобово димить у бердянському порту, інший — на території колишнього дитячого санаторію Мелітополя. Там ворог давно влаштував військовий шпиталь, проте дешевше палити, ніж лікувати, – сказав він.
Окрім того, 1 липня, усе місто чуло потужний вибух в районі військової бази росіян.
– Вчора о 19:30 в Мелітополі пролунав потужний вибух, який чули мешканці усіх районів міста. Вибух стався на півночі міста поблизу селища Семенівка, де ворог захопив ферму, і там у них була розташована одна з військових баз, – сказав він.
Раніше Іван Федоров повідомляв, що російські загарбники на блокпостах у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області рвуть українські паспорти.
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв