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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Щоб приховати втрати. Окупанти встановили мобільний крематорій у Мелітополі – Федоров

Щоб приховати втрати. Окупанти встановили мобільний крематорій у Мелітополі – Федоров
Фото: УНІАН

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області окупанти встановили мобільний крематорій.

Про це в етері телемарафону розповів мер міста Іван Федоров.

– Щоб приховати власні втрати , окупанти розширюють мережу мобільних крематоріїв. Один цілодобово димить у бердянському порту, інший — на території колишнього дитячого санаторію Мелітополя. Там ворог давно влаштував військовий шпиталь, проте дешевше палити, ніж лікувати, – сказав він.

Окрім того, 1 липня, усе місто чуло потужний вибух в районі військової бази росіян.

– Вчора о 19:30 в Мелітополі пролунав потужний вибух, який чули мешканці усіх районів міста. Вибух стався на півночі міста поблизу селища Семенівка, де ворог захопив ферму, і там у них була розташована одна з військових баз, – сказав він.


Раніше Іван Федоров повідомляв, що російські загарбники на блокпостах у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області рвуть українські паспорти.

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Війна в Україні, Запорізька область, Мелітополь
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