Общий залп Калибров увеличился до 16: РФ вывела в Черное море еще один ракетоноситель

Утром 2 июля российские войска активизировали тактическую авиацию и ракетоносители в Черном море.

Около шести утра вражеская корабельная группировка была увеличена.

К двум подводным ракетоносителям, дежурившим еще с ночи, РФ добавила один надводный.

Таким образом, общий залп Калибров увеличился до 16.

Как отметила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сам факт, что враг наращивает силы и средства, а, соответственно, и напряжение, свидетельствует о том, что пауза, которую он держал до этого, была направлена на мобилизацию ресурсов для продления ракетного террора.

Так что, отмечает Наталья Гуменюк, к сигналам воздушной тревоги нужно относиться серьезно.

Отметим, что утром 2 июля с аэродрома Моздок в Северной Осетии взлетели семь бортов Ту-22м3.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 494-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Минобороны России

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