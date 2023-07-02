Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Броварах мужчина во время массажа изнасиловал 15-летнего подростка – ему сообщили о подозрении
В Киеве прогремел мощный взрыв, воздушная тревога не объявлена
На Хортице обнаружили уникальную лодку, которой может быть до 500 лет
На одну бабушку оформлено 10 мужчин: почему расширили перечень лиц, подлежащих мобилизации
Способны обнаруживать воздушные цели в радиусе 250 км: что известно о немецких системах TRML-4D
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Общий залп Калибров увеличился до 16: РФ вывела в Черное море еще один ракетоноситель

Запуск ракет типу Калібр із моря

Утром 2 июля российские войска активизировали тактическую авиацию и ракетоносители в Черном море.

Около шести утра вражеская корабельная группировка была увеличена.

К двум подводным ракетоносителям, дежурившим еще с ночи, РФ добавила один надводный.

Таким образом, общий залп Калибров увеличился до 16.

Как отметила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сам факт, что враг наращивает силы и средства, а, соответственно, и напряжение, свидетельствует о том, что пауза, которую он держал до этого, была направлена на мобилизацию ресурсов для продления ракетного террора.

Так что, отмечает Наталья Гуменюк, к сигналам воздушной тревоги нужно относиться серьезно.

Отметим, что утром 2 июля с аэродрома Моздок в Северной Осетии взлетели семь бортов Ту-22м3.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 494-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Фото: Минобороны России

авіація РФ, Война в Украине, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, Російська агресія, РФ, флот РФ, Черное море, Чорноморський флот РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ВСУ уничтожили еще 790 оккупантов и сожгли 26 артсистем РФ – Генштаб
Бої на фронті
Москва, Саратов, Иван Хурс. Как ВМС уничтожают российский флот и ускоряют победу Украины
Общий залп Калибров увеличился до 16: РФ вывела в Черное море еще один ракетоноситель
Все Шахеды вокруг Киева уничтожены – КГВА о ночной атаке дронов
Общий залп Калибров увеличился до 16: РФ вывела в Черное море еще один ракетоноситель
Четыре ведущие страны Запада почти договорились о гарантиях безопасности для Украины — FAZ
Общий залп Калибров увеличился до 16: РФ вывела в Черное море еще один ракетоноситель
В Запорожье прогремели взрывы, работает ПВО
Общий залп Калибров увеличился до 16: РФ вывела в Черное море еще один ракетоноситель
Видео
”Меня ранило, а свои бросили”: истории пленных российских захватчиков

Страх перед тюрьмой заставил некоторых россиян присоединиться к рядам оккупационных войск и полагаться на судьбу. Она была к ним благосклонна: эти россияне, по крайней мере, выжили. Сейчас в плену жалуются, что их командирам было наплевать на солдат, а раненых бросали на произвол судьбы.

Андрей Почтев
Игнорирование не поможет: Нафтогаз знает, как заставить РФ отплатить за убытки в Крыму
Общий залп Калибров увеличился до 16: РФ вывела в Черное море еще один ракетоноситель
Искусство, которое не просто вдохновляет: PinchukArtCentre представил сразу три выставки
PinchukArtCentre
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (30.06.2023)
Общий залп Калибров увеличился до 16: РФ вывела в Черное море еще один ракетоноситель
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (30.06.2023)
Общий залп Калибров увеличился до 16: РФ вывела в Черное море еще один ракетоноситель
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь