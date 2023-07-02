Общий залп Калибров увеличился до 16: РФ вывела в Черное море еще один ракетоноситель
Утром 2 июля российские войска активизировали тактическую авиацию и ракетоносители в Черном море.
Около шести утра вражеская корабельная группировка была увеличена.
К двум подводным ракетоносителям, дежурившим еще с ночи, РФ добавила один надводный.
Таким образом, общий залп Калибров увеличился до 16.
Как отметила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сам факт, что враг наращивает силы и средства, а, соответственно, и напряжение, свидетельствует о том, что пауза, которую он держал до этого, была направлена на мобилизацию ресурсов для продления ракетного террора.
Так что, отмечает Наталья Гуменюк, к сигналам воздушной тревоги нужно относиться серьезно.
Отметим, что утром 2 июля с аэродрома Моздок в Северной Осетии взлетели семь бортов Ту-22м3.
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Фото: Минобороны России
Страх перед тюрьмой заставил некоторых россиян присоединиться к рядам оккупационных войск и полагаться на судьбу. Она была к ним благосклонна: эти россияне, по крайней мере, выжили. Сейчас в плену жалуются, что их командирам было наплевать на солдат, а раненых бросали на произвол судьбы.Андрей Почтев