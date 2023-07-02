Загальний залп Калібрів збільшився до 16: РФ вивела в Чорне море ще один ракетоносій

Уранці 2 липня російські війська активізували тактичну авіацію та ракетоносії в Чорному морі.

Близько шостої ранку вороже корабельне угруповання було збільшено.

До двох підводних ракетоносіїв, які чергували ще з ночі, РФ додала один надводний.

Таким чином загальний залп Калібрів збільшився до 16.

Як наголосила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, сам факт, що ворог нарощує сили та засоби, а, відповідно, й напруження, свідчить про те, що пауза, яку він тримав до цього, була спрямована на мобілізацію ресурсів для продовження ракетного терору.

Тож, зазначає Наталія Гуменюк, до сигналів повітряної тривоги треба ставитись серйозно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 494-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Міноборони Росії

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