Зеленский в Одесской области обсудил с главой ВМС стратегию развития флота
2 июля, в день Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, президент Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Одесскую область.
Глава государства заслушал доклад командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы.
– Много важных тем: оперативная ситуация в Черном море, оборонные возможности ВМС, стратегия развития Военно-морских сил ВСУ на время войны и в послевоенный период, – рассказывает президент Украины.
Присутствовавшие на встрече с главой страны обсудили промежуточные результаты и перспективы развития программы морских дронов и ракетной программы.
Пользуясь случаем, глава государства поздравил представителей ВМС ВСУ с их праздником.
Страх перед тюрьмой заставил некоторых россиян присоединиться к рядам оккупационных войск и полагаться на судьбу. Она была к ним благосклонна: эти россияне, по крайней мере, выжили. Сейчас в плену жалуются, что их командирам было наплевать на солдат, а раненых бросали на произвол судьбы.Андрей Почтев