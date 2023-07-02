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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Зеленский в Одесской области обсудил с главой ВМС стратегию развития флота

Володимир Зеленський

2 июля, в день Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, президент Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Одесскую область.

Глава государства заслушал доклад командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы.

– Много важных тем: оперативная ситуация в Черном море, оборонные возможности ВМС, стратегия развития Военно-морских сил ВСУ на время войны и в послевоенный период, – рассказывает президент Украины.

Присутствовавшие на встрече с главой страны обсудили промежуточные результаты и перспективы развития программы морских дронов и ракетной программы.

Пользуясь случаем, глава государства поздравил представителей ВМС ВСУ с их праздником.

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Война в Украине, ВМС України, Владимир Зеленский, Морський флот, Одесская область, Президент України, Російська агресія, РФ, Черное море
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