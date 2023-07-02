Зеленський на Одещині обговорив із главою ВМС стратегію розвитку флоту
2 липня, у день Військово-морських сил Збройних сил України, президент Володимир Зеленський відвідав із робочим візитом Одеську область.
Глава держави заслухав доповідь командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи.
– Багато важливих тем: оперативна ситуація в Чорному морі, оборонні спроможності ВМС, стратегія розвитку Військово-морських сил ЗСУ на час війни та в післявоєнний період, – переповідає президент України.
Присутні на зустрічі з очільником країни обговорили проміжні результати та перспективи розвитку програми морських дронів та ракетної програми.
Принагідно глава держави привітав представників ВМС ЗСУ з їхнім святом.
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв