Зеленський на Одещині обговорив із главою ВМС стратегію розвитку флоту

”Мене поранило, а свої кинули”: історії полонених російських загарбників

Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.

29 Червня, 19:35

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