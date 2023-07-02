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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Зеленський на Одещині обговорив із главою ВМС стратегію розвитку флоту

Володимир Зеленський

2 липня, у день Військово-морських сил Збройних сил України, президент Володимир Зеленський відвідав із робочим візитом Одеську область.

Глава держави заслухав доповідь командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи.

– Багато важливих тем: оперативна ситуація в Чорному морі, оборонні спроможності ВМС, стратегія розвитку Військово-морських сил ЗСУ на час війни та в післявоєнний період, – переповідає президент України.

Присутні на зустрічі з очільником країни обговорили проміжні результати та перспективи розвитку програми морських дронів та ракетної програми.

Принагідно глава держави привітав представників ВМС ЗСУ з їхнім святом.

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Війна в Україні, ВМС України, Володимир Зеленський, Морський флот, Одеська область, Президент України, Російська агресія, РФ, Чорне море
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