Действия ВСУ приведут к обрушению российского фронта: в ОП назвали сроки
Действия ВСУ приведут к обрушению российского фронта и произойти это может через неделю, месяц или 1,5 месяца.
Об этом в интервью сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
— Сейчас идет так называемый капитальный сценарный период, когда интенсивность боевых действий растет, вгрызание в первый эшелон происходит, — сказал он.
Советник отметил, что есть проникновение в линию обороны на километр-полтора по всей линии фронта.
— И все это должно дать накопительный эффект. В какой-то момент это все действительно обвально скажется по всей линии фронта. Это может быть неделя, возможно, месяц, может быть полтора, — заявил Подоляк.
Советник главы ОП отметил, что Россия понимает ставку в этой войне. По его словам, здесь есть практически все, что они могли мобилизовать на сегодняшний день, это более 300 тысяч, очень объемные минные поля, очень объемные инженерные конструкции.
— Все это надо будет сломать, безусловно, это возможно сделать, потому что деморализация российской группировки существенная, внутренний конфликт существенный, а то, что после мятежа происходит с генералитетом, тоже существенно, — добавил Подоляк.
Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк