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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Действия ВСУ приведут к обрушению российского фронта: в ОП назвали сроки

Действия ВСУ приведут к обрушению российского фронта: в ОП назвали сроки
Фото: Офис президента

Действия ВСУ приведут к обрушению российского фронта и произойти это может через неделю, месяц или 1,5 месяца.

Об этом в интервью сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Сейчас идет так называемый капитальный сценарный период, когда интенсивность боевых действий растет, вгрызание в первый эшелон происходит, — сказал он.

Советник отметил, что есть проникновение в линию обороны на километр-полтора по всей линии фронта.

— И все это должно дать накопительный эффект. В какой-то момент это все действительно обвально скажется по всей линии фронта. Это может быть неделя, возможно, месяц, может быть полтора, — заявил Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что Россия понимает ставку в этой войне. По его словам, здесь есть практически все, что они могли мобилизовать на сегодняшний день, это более 300 тысяч, очень объемные минные поля, очень объемные инженерные конструкции.

— Все это надо будет сломать, безусловно, это возможно сделать, потому что деморализация российской группировки существенная, внутренний конфликт существенный, а то, что после мятежа происходит с генералитетом, тоже существенно, — добавил Подоляк.

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Война в Украине, Михаил Подоляк
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