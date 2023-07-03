Дії ЗСУ призведуть до обвалення російського фронту: в ОП назвали терміни
Дії ЗСУ призведуть до обвалення російського фронту і статися це може за тиждень, місяць або 1,5 місяця.
Про це в інтерв’ю повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
– Зараз іде так званий капітальний сценарний період, коли інтенсивність бойових дій зростає, вгризання у перший ешелон відбувається, – сказав він.
Радник зауважив, що є проникнення в лінію оборони на кілометр-півтора по всій лінії фронту.
– І все це має дати накопичувальний ефект. У якийсь момент це все дійсно обвально позначиться на всій лінії фронту. Це може бути тиждень, можливо, місяць, може бути півтора, – заявив Подоляк.
Радник голови ОП зазначив, що Росія розуміє ставку у цій війні. За його словами, тут є практично все, що вони могли мобілізувати на сьогодні, а це понад 300 тисяч, дуже об’ємні мінні поля, дуже об’ємні інженерні конструкції.
– Все це треба буде зламати, безумовно, це можливо зробити, тому що деморалізація російського угруповання істотна, внутрішній конфлікт суттєвий, а те, що після заколоту відбувається з генералітетом, теж суттєво, – додав Подоляк.
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк