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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Дії ЗСУ призведуть до обвалення російського фронту: в ОП назвали терміни

Дії ЗСУ призведуть до обвалення російського фронту: в ОП назвали терміни
Фото: Офіс президента

Дії ЗСУ призведуть до обвалення російського фронту і статися це може за тиждень, місяць або 1,5 місяця.

Про це в інтерв’ю повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

– Зараз іде так званий капітальний сценарний період, коли інтенсивність бойових дій зростає, вгризання у перший ешелон відбувається, – сказав він.

Радник зауважив, що є проникнення в лінію оборони на кілометр-півтора по всій лінії фронту.

– І все це має дати накопичувальний ефект. У якийсь момент це все дійсно обвально позначиться на всій лінії фронту. Це може бути тиждень, можливо, місяць, може бути півтора, – заявив Подоляк.

Радник голови ОП зазначив, що Росія розуміє ставку у цій війні. За його словами, тут є практично все, що вони могли мобілізувати на сьогодні, а це понад 300 тисяч, дуже об’ємні мінні поля, дуже об’ємні інженерні конструкції.

– Все це треба буде зламати, безумовно, це можливо зробити, тому що деморалізація російського угруповання істотна, внутрішній конфлікт суттєвий, а те, що після заколоту відбувається з генералітетом, теж суттєво, – додав Подоляк.

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Війна в Україні, Михайло Подоляк
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