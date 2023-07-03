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ВСУ провели контрнаступления на шести участках фронта и имели успех — ISW

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

2 июля украинские Силы обороны провели контрнаступательные операции на шести участках фронта и добились успехов на некоторых из них.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, Министерство обороны РФ и другие российские источники утверждали, что ВСУ провели наступательные операции в районе Бахмута, вдоль фронта Авдеевка-Донецк, на западе Донецкой области, на административной границе между Запорожской и Донецкой областями и на западе Запорожской области.

Спикер Восточной группы войск ВСУ Сергей Череватый сообщил 2 июля, что наши воины продолжают продвигаться вокруг Бахмута.

Российский военкор утверждает, что Сили обороны Украины добились успехов к юго-западу от Клещиевки — это 7 км к юго-западу от Бахмута.

Геолокационные кадры от 1 июля показывают, что ВСУ продвинулись на северо-восток от Владимировки (12 км к юго-востоку от Угледара), что на западе Донецкой области.

Также российские блогеры утверждают, что Силы обороны Украины продолжали контрнаступательные операции к югу и юго-западу от Орехова на западе Запорожской области.

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинцы продвинулись к российским траншейным позициям у Роботыни (12 км к югу от Орехова) и что в этих траншеях продолжается ближний бой.

ВСУ провели контрнаступления на шести участках фронта и имели успех — ISW

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 495-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW
Авдеевка, Бахмут, Война в Украине, Запорожская область
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