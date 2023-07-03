Идут ожесточенные бои: ВСУ на Юге освободили 28 кв. км украинской территории

На Юге Украины Силы обороны за прошедшую неделю освободили около 28 кв. км территории.

Об этом во время включения из Military Media Center сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, Силы обороны продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

— Там мы можем говорить об освобождении около 28 кв. км в течение прошлой недели. Продолжаются ожесточенные бои, — сказала она.

Кроме того, армия РФ за неделю вдвое увеличили количество обстрелов на Востоке. В течение предыдущей недели враг совершил по украинским позициям около 6,5 тыс. обстрелов. На этой неделе обстрелов уже почти 12 тыс.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Вооруженные силы Украины за прошедшую неделю на Востоке освободили 9 кв. км.

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