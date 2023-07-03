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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Йдуть запеклі бої: ЗСУ на Півдні звільнили 28 кв. км української території

війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

На Півдні України Сили оборони за минулий тиждень звільнили близько 28 кв. км території.

Про це під час включення з Military Media Center повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, Сили оборони просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

– Там ми можемо говорити про звільнення близько 28 кв. км протягом минулого тижня. Тривають запеклі бої, — сказала вона.

Крім того, армія РФ за тиждень удвічі збільшили кількість обстрілів на Сході. Впродовж попереднього тижня ворог здійснив по українських позиціях близько 6,5 тис. обстрілів. Цього тижня обстрілів уже майже 12 тис.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили України за минулий тиждень на Сході звільнили 9 кв. км.

Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ
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