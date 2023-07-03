ВСУ за прошедшую неделю на Востоке освободили 9 кв. км
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Вооруженные силы Украины за прошедшую неделю на Востоке освободили 9 кв. км.
Об этом Анна Маляр рассказала во время включения с Military Media Center.
На Востоке Силы обороны имели успехи в основном вокруг Бахмута Донецкой области.
По словам заместителя министра, на северном фланге от Бахмута продолжались тяжелые бои. На южном фланге были тактические успехи и определенное продвижение.
Анна Маляр отметила, что враг оказывает очень сильное сопротивление.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 495-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк