ВСУ за прошедшую неделю на Востоке освободили 9 кв. км

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Вооруженные силы Украины за прошедшую неделю на Востоке освободили 9 кв. км.

Об этом Анна Маляр рассказала во время включения с Military Media Center.

На Востоке Силы обороны имели успехи в основном вокруг Бахмута Донецкой области.

По словам заместителя министра, на северном фланге от Бахмута продолжались тяжелые бои. На южном фланге были тактические успехи и определенное продвижение.

Анна Маляр отметила, что враг оказывает очень сильное сопротивление.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 495-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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