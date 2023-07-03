Не в Беларуси! В украинской разведке назвали местонахождение Пригожина

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили местонахождение главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

По словам спикера ГУР Андрея Юсова, по состоянию на вчера (2 июля. — Ред.) он находился в российском городе Санкт-Петербург.

— О полноценном перемещении всего личного состава Вагнера, как и персонально Пригожина, на территорию Беларуси речь пока не идет, — сказал он, добавив, что в Беларуси будет только юридический адрес ЧВК Вагнера.

По его словам, то, что будет происходить в Беларуси, будет иметь в основном информационный и формальный характер.

Юсов также высказался о судьбе генерала Сергея Суровикина, которого якобы держали под стражей. Он сказал, что некоторое время он был “ограничен в своих действиях, в передвижении”. Однако по состоянию на сейчас его отпустили. По его словам, выводы по этой ситуации еще делать рано.

В украинской разведке, по словам Юсова, ожидают и кадровые перестановки среди военно-политического руководства России.

— История с Пригожиным, как и с ЧВК Вагнера в целом — не закрыта. И в политическом смысле в том числе. В ближайшее время мы ожидаем продолжения кадровых изменений внутри самой России — как военных, так и политических, — подчеркнул спикер ГУР.

1 июля координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что американская разведка не имеет окончательных сведений о возможном местонахождении Пригожина и наемников ЧВК, которые недавно стали участниками мятежа на территории России.

Источник : Обозреватель

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