Не у Білорусі! В українській розвідці назвали місцеперебування Пригожина

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили місцеперебування ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

За словами речника ГУР Андрія Юсова, станом на вчора (2 липня. – Ред.) він перебував у російському місті Санкт-Петербург.

– Про повноцінне переміщення всього особового складу Вагнера, як і персонально Пригожина, на територію Білорусі наразі не йдеться, – сказав він, додавши, що у Білорусі буде лише юридична адреса ПВК Вагнера.

За його словами, те, що відбуватиметься у Білорусі, матиме здебільшого інформаційний і формальний характер.

Юсов також висловився про долю генерала Сергія Суровікіна, якого нібито тримали під вартою. Він сказав, що деякий час він був “обмежений у своїх діях, у пересуванні”. Проте станом на зараз його відпустили. За його словами, висновки щодо цією ситуації ще робити зарано.

В українській розвідці, за словами Юсова, очікують і на кадрові перестановки серед військово-політичного керівництва Росії.

– Історія з Пригожиним, як і з групою Вагнера загалом – не закрита. І в політичному сенсі зокрема. Найближчим часом ми очікуємо на продовження кадрових змін усередині самої Росії – як військових, так і політичних, – наголосив речник ГУР.

1 липня координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі повідомив, що американська розвідка не має остаточних відомостей про можливе місцеперебування Пригожина та найманців ПВК, які нещодавно стали учасниками заколоту на території Росії.

Джерело : Обозреватель

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