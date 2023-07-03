Укр Рус Eng
Підтримати
Укр Рус Eng
Популярні
Обійнялись перед стрибком: мати з дитиною вчинила самогубство дорогою до Польщі
Скандал у Туреччині: росіянин на відпочинку вихвалявся вбивствами українців
У Броварах чоловік під час масажу зґвалтував 15-річного підлітка – йому повідомили про підозру
У Києві прогримів потужний вибух, повітряна тривога не оголошена
На Хортиці виявили унікальний човен, якому може бути до 500 років
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Не у Білорусі! В українській розвідці назвали місцеперебування Пригожина

Пригожин

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили місцеперебування ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

За словами речника ГУР Андрія Юсова, станом на вчора (2 липня. – Ред.) він перебував у російському місті Санкт-Петербург.

Про повноцінне переміщення всього особового складу Вагнера, як і персонально Пригожина, на територію Білорусі наразі не йдеться, – сказав він, додавши, що у Білорусі буде лише юридична адреса ПВК Вагнера.

За його словами, те, що відбуватиметься у Білорусі, матиме здебільшого інформаційний і формальний характер.

Юсов також висловився про долю генерала Сергія Суровікіна, якого нібито тримали під вартою. Він сказав, що деякий час він був “обмежений у своїх діях, у пересуванні”. Проте станом на зараз його відпустили. За його словами, висновки щодо цією ситуації ще робити зарано.

В українській розвідці, за словами Юсова, очікують і на кадрові перестановки серед військово-політичного керівництва Росії.

Історія з Пригожиним, як і з групою Вагнера загалом – не закрита. І в політичному сенсі зокрема. Найближчим часом ми очікуємо на продовження кадрових змін усередині самої Росії – як військових, так і політичних, – наголосив речник ГУР.

1 липня координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі повідомив, що американська розвідка не має остаточних відомостей про можливе місцеперебування Пригожина та найманців ПВК, які нещодавно стали учасниками заколоту на території Росії.

Читайте також
Глава ЦРУ оцінив, як заколот Пригожина вплине на внутрішню ситуацію в РФ
Вільям Бернс

Джерело: Обозреватель
Андрій Юсов, Білорусь, ПВК Вагнера, Розвідка, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вважався “невразливим”: чому знищення вагнерівцями Іл-22 стало великою втратою для Росії
ПВК Вагнера - літак Іл-22М
Повністю виключити не можна: у Польщі оцінили можливість застосування ядерної зброї Росією
Марцін Очепа
Щоби втримати владу: режим РФ розвиває мережу стеження за користувачами месенджерів
додатки месенджери
Влада РФ побоюється, що вагнерівці можуть підірвати Кримський міст – ЗМІ
керченський міст
Угорщина закликає ЄС продовжити винятки із нафтового ембарго проти Росії
Угорщина
Відео
Швидка артилерійська допомога: українські IT-шники розробили пересувні СТО та штаб

Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.

Василь Саф’янюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (03.07.2023)
Не у Білорусі! В українській розвідці назвали місцеперебування Пригожина
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (03.07.2023)
Не у Білорусі! В українській розвідці назвали місцеперебування Пригожина
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (03.07.2023)
Не у Білорусі! В українській розвідці назвали місцеперебування Пригожина
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (03.07.2023)
Не у Білорусі! В українській розвідці назвали місцеперебування Пригожина
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь