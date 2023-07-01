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Юлия Захарченко, редактор ленты

США пока не могут точно определить местонахождение Пригожина — Кирби

Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Разведка Соединенных Штатов Америки не имеет окончательных сведений о возможном местонахождении главы частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина и наемников ЧВК, которые недавно стали участниками мятежа на территории России.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга с журналистами.

— У нас нет информации, которую мы считаем достаточно надежной, чтобы подтвердить его местонахождение. Мы не имеем четкого представления о том, где находится Пригожин или его боевики, — сказал Кирби.

В конце июня глава частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин начал военный мятеж в России.

Однако на следующий день самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко совершил с ним переговоры, после чего в РБ начали замечать развертывание полевых лагерей, вероятно, вагнеровцев.

Недавно российские журналисты сообщили, что Пригожину якобы четкие условия из-за мятежа против военного командования РФ. Отмечается, что до 1 июля главе вагнеровцев дали время закрыть все дела в России и забрать собственное имущество.

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Источник: CNN
Білий дім, Беларусь, Война в Украине, ЧВК Вагнера, Пентагон, Росія, США
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