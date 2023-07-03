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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ провели контрнаступи на шести ділянках фронту і мали успіх – ISW

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

2 липня українські Сили оборони провели контрнаступальні операції на шести ділянках фронту і досягли успіхів на деяких із них.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, Міністерство оборони РФ та інші російські джерела стверджували, що ЗСУ провели наступальні операції в районі Бахмута, уздовж фронту Авдіївка-Донецьк, на заході Донецької області, на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями і на заході Запорізької області.

Спікер Східної групи військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив 2 липня, що наші воїни продовжують просуватися навколо Бахмута.

Російський військкор стверджує, що Сили оборони України домоглися успіхів на південний захід від Кліщіївки – це 7 км на південний захід від Бахмута.

Геолокаційні кадри від 1 липня показують, що ЗСУ просунулися на північний схід від Володимирівки (12 км на південний схід від Вугледара), що на заході Донецької області.

Також російські блогери стверджують, що Сили оборони України продовжували контрнаступальні операції на південь і південний захід від Оріхова на заході Запорізької області.

Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив, що українці просунулися до російських траншейних позицій біля Роботині (12 км на південь від Оріхового) і що в цих траншеях триває ближній бій.

ЗСУ провели контрнаступи на шести ділянках фронту і мали успіх – ISW

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Джерело: ISW
Авдіївка, Бахмут, Війна в Україні, Запорізька область
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