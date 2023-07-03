ВСУ за сутки ликвидировали 600 оккупантов и сбили вертолет
ВСУ за минувшие сутки ликвидировали не менее 600 российских солдат и 53 единицы тяжелой бронированной техники.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
По состоянию на сегодня общие потери врага достигли 230 260 человек.
Потери РФ в войне на 03.07.2023:
- личного состава — около 230 260 (+600) человек ликвидировано,
- танков — 4057 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 7899 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 4220 (+32) ед,
- РСЗО — 641 (+4) ед,
- средств ПВО — 391 (+1) ед,
- самолетов — 315 ед,
- вертолетов — 309 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3573 (+16),
- крылатых ракет — 1264 (+3),
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6834 (+18) ед,
- специальной техники — 590 (+7) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 495-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк