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Марта Бондаренко, редактор ленты

ВСУ за сутки ликвидировали 600 оккупантов и сбили вертолет

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

ВСУ за минувшие сутки ликвидировали не менее 600 российских солдат и 53 единицы тяжелой бронированной техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По состоянию на сегодня общие потери врага достигли 230 260 человек.

Потери РФ в войне на 03.07.2023:

  • личного состава — около 230 260 (+600) человек ликвидировано,
  • танков — 4057 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 7899 (+11) ед,
  • артиллерийских систем — 4220 (+32) ед,
  • РСЗО — 641 (+4) ед,
  • средств ПВО — 391 (+1) ед,
  • самолетов — 315 ед,
  • вертолетов — 309 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3573 (+16),
  • крылатых ракет — 1264 (+3),
  • кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6834 (+18) ед,
  • специальной техники — 590 (+7) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 495-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине
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Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.

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