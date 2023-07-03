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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ за добу ліквідували 600 окупантів та збили гелікоптер

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ за минулу добу ліквідували щонайменше 600 російських солдатів та 53 одиниці важкої броньованої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Станом на сьогодні загальні втрати ворога сягнули 230 260 осіб.

Втрати РФ у війні на 03.07.2023:

  • особового складу ‒ близько 230 260 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4057 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7899 (+11) од,
  • артилерійських систем – 4220 (+32) од,
  • РСЗВ – 641 (+4) од,
  • засобів ППО ‒ 391 (+1) од,
  • літаків – 315 од,
  • гелікоптерів – 309 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3573 (+16),
  • крилатих ракет ‒ 1264 (+3),
  • кораблів / катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6834 (+18) од,
  • спеціальної техніки ‒ 590 (+7) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 495-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні
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Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.

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