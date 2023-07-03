ЗСУ за добу ліквідували 600 окупантів та збили гелікоптер
ЗСУ за минулу добу ліквідували щонайменше 600 російських солдатів та 53 одиниці важкої броньованої техніки.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Станом на сьогодні загальні втрати ворога сягнули 230 260 осіб.
Втрати РФ у війні на 03.07.2023:
- особового складу ‒ близько 230 260 (+600) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4057 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7899 (+11) од,
- артилерійських систем – 4220 (+32) од,
- РСЗВ – 641 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 391 (+1) од,
- літаків – 315 од,
- гелікоптерів – 309 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3573 (+16),
- крилатих ракет ‒ 1264 (+3),
- кораблів / катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6834 (+18) од,
- спеціальної техніки ‒ 590 (+7) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 495-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк