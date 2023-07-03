ЗСУ за добу ліквідували 600 окупантів та збили гелікоптер

Швидка артилерійська допомога: українські IT-шники розробили пересувні СТО та штаб

Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.

2 Липня, 18:20

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