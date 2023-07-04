Воровали деньги со счетов украинцев и выращивали каннабис: СБУ в Киеве задержала хакеров в Киеве

В Киеве действовали хакеры, которые воровали деньги с банковских счетов украинцев. Сотрудники СБУ задержали 12 участников преступной группировки.

Так, только в одном из эпизодов хакеры украли более 10 млн грн с депозитного счета столичного нотариуса. Эти деньги принадлежали Фонду гарантирования вкладов физических лиц и предназначались для выплат пострадавшим вкладчикам ликвидированных банков.

Злоумышленники создали вредоносное программное обеспечение, с помощью которого входили в электронные кабинеты вкладчиков одного из киевских банков.

Помогали хакерам сообщники, которые работали в разных финучреждениях Киева. Они передавали злоумышленникам персональные данные киевлян, которые открывали депозитные счета в банке.

Киберпреступники присылали фишинговое сообщение на электронную почту вкладчика, которое маскировали под обновление услуг банкинга. И именно так получали логин и пароль для управления счетами и выводили с них деньги на карты подставных лиц.

А еще в ходе расследования сотрудники СБУ обнаружили по местам жительства фигурантов нарколаборатории по выращиванию оптовых партий каннабиса. Готовый товар реализовывали через собственные связи среди наркодилеров. Во время обысков обнаружили оптовую партию каннабиса на почти 8 млн грн.

Всем задержанным сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 (мошенничество);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконное производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения.

Источник : СБУ

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