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Факты / Происшествия

В Киеве работник интернет-магазина присылал клиентам наркотики в желудях

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
В Киеве работник интернет-магазина присылал клиентам наркотики в желудях
Фото: МВД

Киберполиция разоблачила работника интернет-магазина наркотиков, который прятал “закладки” в желудях. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

Во время обыска в доме злоумышленника обнаружили наркотиков более чем на 2 млн грн. Правоохранители задержали фигуранта, полицейские устанавливают организаторов противоправной деятельности.

Сообщается, что ранее судимого за сбыт наркотиков 46-летнего мужчину разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям в Киевской области и следователи Дарницкого управления полиции столицы.

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Киберполицейские во время мониторинга интернет-сети обнаружили веб-сайт, где осуществлялась торговля наркотическими и психотропными препаратами. В частности, предлагали кокаин, амфетамин, MDMA, экстази и т.п.

Оплату за наркотические вещества принимали на криптокошелек.

В процессе оперативных мероприятий правоохранители установили злоумышленника, отвечавшего за поставку товара клиентам. Он отправлял около 20 почтовых отправлений в неделю, а также создавал “закладки”, маскируя товар в продуктах или желудях.

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Источник: МВД
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