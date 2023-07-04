Крали гроші з рахунків українців та вирощували канабіс: СБУ у Києві затримала хакерів

У Києві діяли хакери, які крали гроші з банківських рахунків українців. Співробітники СБУ затримали 12 учасників злочинного угруповання.

Так, лише в одному з епізодів хакери вкрали понад 10 млн грн з депозитного рахунку столичного нотаріуса. Ці гроші належали Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та призначались для виплат потерпілим вкладникам ліквідованих банків.

Зловмисники створили шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого входили у електронні кабінети вкладників одного з київських банків. Допомагали хакерам спільники, які працювали в різних фінустановах Києва. Вони передавали зловмисникам персональні дані киян, які відкривали депозитні рахунки у банку.

Кіберзлочинці надсилали фішингове повідомлення на електронну пошту вкладника, яке маскували під оновлення послуг банкінгу. І саме так отримували логін та пароль для управління рахунками і виводили з них гроші на картки підставних осіб.

А ще у ході розслідування співробітники СБУ виявили за місцями проживання фігурантів нарколабораторії з вирощування оптових партій канабісу. Готову товар реалізовували через власні зв’язки серед наркодилерів. Під час обшуків виявили оптову партію канабісу на майже 8 млн грн.

Всім затриманим повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 (шахрайство);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Джерело : СБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.