Удар РФ по Харьковской области. Количество пострадавших возросло до 31, среди них 9 детей

Войска РФ обстреляли Первомайский Харьковской области.

Обновлено в 16:00 Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 31, из которых 9 детей. В частности, среди них 10-месячный младенец и годовалый ребенок.

— В городе повреждено остекление 8 многоэтажных домов. Кроме того, горело четыре автомобиля, а также один автомобиль поврежден, — говорится в сообщении.

Обновлено в 15:25 Полиция Харьковской области сообщила, что в результате атаки пострадали 16 человек, среди которых 7 детей.

Повреждена многоэтажка. Зафиксированы возгорания автомобилей.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что взрыв в городе прогремел около 13:35. После произошло возгорание нескольких автомобилей на парковке.

— По предварительной информации, обстрел был осуществлен фугасным снарядом. Сейчас предварительно известно о 12 пострадавших, из которых 5 детей, — говорится в сообщении.

На месте находятся соответствующие специалисты, а также оказывают помощь медики.

Ранее стало известно о гибели двух жителей приграничного населенного пункта Сумской области при попытке проникновения российской ДРГ на территорию Украины.

Фото: полиция Харьковской области

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