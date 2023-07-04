Окупанти обстріляли Харківщину: 16 постраждалих, серед них 7 дітей – ОВА

Війська РФ обстріляли Первомайський Харківської області.

Оновлено о 15:25 Поліція Харківщини повідомила, що в результаті атаки постраждали 16 осіб, серед яких 7 дітей. Найменшій дитині один рік.

Пошкоджена багатоповерхівка. Зафіксовані загоряння автомобілів.

Раніше глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вибух у місті пролунав близько 13:35. Після цього сталося займання кількох автомобілів на парковці.

– За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом. Наразі попередньо відомо про 12 постраждалих осіб, з яких 5 дітей, – йдеться у повідомленні.

На місці перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики.

Раніше стало відомо про загибель двох жителів прикордонного населеного пункту Сумської області під час спроби проникнення російської ДРГ на територію України.

Фото: поліція Харківщини

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