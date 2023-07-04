ПВК Вагнер можуть використовувати Білорусь як логістичний хаб – Юсов про Пригожина

Ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин очевидно, що буватиме у Білорусі, але в цьому моменті йдеться про перенесення юридичної адреси збройного формування.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.

— Щодо Пригожина у Білорусі, очевидно, він там буватиме. Можна говорити про перенесення юридичної адреси, тобто, зміну юридичної адреси. Про використання Білорусі, як певний логістичний хаб для можливого перекидання на інші напрямки і можливо інші континенти. Африку, я думаю, списувати поки зарано, – сказав він.

Водночас Юсов додав, що вести мову про те, що весь особовий склад ПВК Вагнера буде перебазований до Білорусі поки ще зарано.

— Більшою мірою це такі інформаційні активності, які мають показати дотримання тих домовленостей, які були озвучені за результатами всіх останніх подій, маршів, заколотів тощо, – підсумував він.

Заяви в аудіоформаті Пригожина свідчать про те, що він живий та його ще рано списувати з рахунків. Юсов вказує, що його заяви націлені на “зазомбоване рашистське населення”.

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