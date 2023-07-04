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Валентина Летяк, редактор ленты

РФ активизировала беспилотную разведку: Гуменюк объяснила, в чем опасность

РФ активизировала беспилотную разведку: Гуменюк объяснила, в чем опасность
Фото: Pixabay

Сейчас сложно сказать, есть ли угроза ракетной атаки именно из акватории Черного моря, однако общая активность беспилотной разведки РФ свидетельствует о том, что враг может готовить мощные удары на будущее.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщила спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Вчера ночью враг уменьшил присутствие ракетоносителей, то есть убрали один и остается один – на восемь Калибров. Но в целом корабельная группировка РФ достаточно мощная. Она продолжает собирать информацию и может использовать беспилотные разведчики для сбора данных, — подчеркнула она.

По данным Генштаба, только за последние сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 29 дронов оперативно-тактического уровня.

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Безпілотники, Война в Украине, Ракетные удары России, Разведка, Російська агресія, Черное море, Чорноморський флот РФ
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