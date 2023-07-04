РФ активізувала безпілотну розвідку: Гуменюк пояснила, у чому небезпека

Наразі складно сказати, чи є загроза ракетної атаки саме з акваторії Чорного моря, проте загальна активність безпілотної розвідки РФ свідчить про те, що ворог може готувати потужні удари на майбутнє.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

– Учора вночі ворог зменшив присутність ракетоносіїв, тобто прибрали один і залишається один – на вісім Калібрів. Але загалом корабельне угруповання РФ досить потужне. Воно продовжує збирати інформацію і може використовувати безпілотні розвідники для збору даних, – наголосила вона.

За даними Генштабу, тільки за останню добу Збройні сили України знищили 29 дронів оперативно-тактичного рівня.

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