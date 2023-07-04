Бедрак Виктория, редактор ленты
Атака РФ на Сумы. Количество погибших возросло до трех — ОВА
Количество погибших в результате российской атаки беспилотниками по городу Сумы возросло до трех.
Об этом сообщили в Сумской ОВА.
Указано, что вчера, 3 июля, в 22:00 спасатели достали из-под завалов тело женщины.
Кроме того, в результате теракта РФ 21 человек получил ранения.
4 июля в Сумах объявлен день траура по погибшим в результате атаки.
3 июля в Сумах еще до объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. В результате атаки БпЛА типа Shahed-136 повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома.
Источник: Сумская ОВА
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео