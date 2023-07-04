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Атака РФ на Сумы. Количество погибших возросло до трех — ОВА

Атака РФ на Сумы. Количество погибших возросло до трех — ОВА
Фото: ГСЧС

Количество погибших в результате российской атаки беспилотниками по городу Сумы возросло до трех.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

Указано, что вчера, 3 июля, в 22:00 спасатели достали из-под завалов тело женщины.

Кроме того, в результате теракта РФ 21 человек получил ранения.

4 июля в Сумах объявлен день траура по погибшим в результате атаки.

3 июля в Сумах еще до объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. В результате атаки БпЛА типа Shahed-136 повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома.

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Источник: Сумская ОВА

Война в Украине, Суми
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