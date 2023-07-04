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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Стартовали работы по строительству магистральных водопроводов — Шмыгаль

Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Кабинет министров направил более 4 млрд грн для преодоления последствий подрыва плотины Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства во вторник, 4 июля.

— Всего для преодоления последствий теракта правительство направило более 4 млрд грн. Это средства на подвоз питьевой воды, восстановление объектов, выплату единовременного пособия пострадавшим, — проинформировал Шмыгаль.

По словам премьера, сразу после подрыва россиянами плотины правительство выделило из Фонда ликвидации 1,5 млрд грн для строительства магистральных водопроводов. Работы уже стартовали.

Шмыгаль отметил, что речь идет о водопроводах Карачуновское водохранилище — Кривой Рог — Южное водохранилище, Марганец — Никополь, Хортица — Томаковка.

Их протяженность около 150 км, и они обеспечат питьевой водой жителей четырех регионов, в частности жителей Кривого Рога, Никополя и Марганца.

Уже подано 2 300 заявлений на получение такой помощи, из которых почти тысяча передана на выплату. Соответствующие средства перечислены на места, и в течение ближайших двух дней местные власти должны осуществить эти выплаты.

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Каховська ГЕС

Источник: Кабмин
Денис Шмыгаль, Кабінет міністрів, Каховська ГЕС
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