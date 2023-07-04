Стартували роботи з будівництва магістральних водогонів – Шмигаль

Кабінет міністрів спрямував понад 4 млрд грн для подолання наслідків підриву греблі Каховської ГЕС російськими окупантами.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду у вівторок, 4 липня.

– Загалом для подолання наслідків теракту уряд спрямував понад 4 млрд грн. Це кошти на підвезення питної води, відбудову об’єктів, виплату одноразової допомоги постраждалим, – поінформував Шмигаль.

За словами прем’єра, відразу після підриву росіянами греблі уряд виділив із Фонду ліквідації 1,5 млрд грн для будівництва магістральних водогонів. Роботи вже стартували.

Шмигаль зазначив, що йдеться про водопроводи Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця – Томаківка.

Їхня протяжність близько 150 км, і вони забезпечать питною водою мешканців чотирьох регіонів, зокрема мешканців Кривого Рогу, Нікополя та Марганцю.

Вже подано 2 300 заяв на отримання такої допомоги, з яких майже тисячу передано на виплату. Відповідні кошти перераховані на місця, і протягом найближчих двох днів місцева влада має здійснити ці виплати.

Джерело : Урядовий портал

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