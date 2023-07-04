Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Обнялись перед прыжком: мать с ребенком совершила самоубийство по дороге в Польшу
Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев
Акула пять раз укусила туриста: в Египте мужчину спасли дельфины
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Срочно
В Хмельницкой области ночью работала наша ПВО — сбили Шахеды
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Украинская полиция умеет спасать от зла и возвращать справедливость – Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский в речи на торжествах ко Дню Нацполиции, который отмечается 4 июля, поблагодарил всех полицейских за службу Украине и ее народу.

— Благодарен каждому герою из рядов нашей полиции, кто участвует в боевых действиях вместе с другими воинами Сил обороны и безопасности, кто помогает нашим людям и спасает жизни после ударов российских террористов, — подчеркнул глава государства.

Вспомнил он также правоохранителей, которые проводят стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях, и взрывотехников, участвующих в разминировании.

— И конечно, я благодарен всем следователям Национальной полиции Украины — каждому и каждой, кто расследует уголовные правонарушения, в том числе и военные преступления. Уже более 84 тыс. таких уголовных производств и 1 838 сообщений о подозрении. Кроме того, усилиями Нацполиции создана специальная база Военный преступник, в которую внесено более 200 тыс. записей о российских наемниках и военных, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, с начала большой войны 507 полицейских отмечены государственными наградами, из них — 84 посмертно, звание Героя Украины присвоено двум правоохранителям, одному из них, к сожалению, посмертно.

Зеленский обратился к присутствующим с просьбой почтить минутой молчания память всех погибших сотрудников полиции.

Далее президент акцентировал на том, что люди ожидают от Национальной полиции порядка, который имеет несколько составляющих: законность, справедливость, своевременность помощи, человечность в отношении, понимание эмоций тех, кто обращается за помощью в полицию или к кому обращается полиция.

— Когда люди видят полицейских, они всегда видят государство. Вы и есть наше лицо. Украинская полиция умеет быть профессиональной, умеет спасать от зла, возвращать справедливость. И я желаю всем вам всегда быть именно такими — всегда способными гарантировать Украине и украинцам порядок, безопасность, а украинцы точно всегда будут благодарны за это, — подытожил глава государства.

После выступления президент вручил государственные награды: 10 полицейских получили ордена За мужество III степени.

Кроме того, принял участие в открытии Центра стратегического анализа и прогнозирования МВД Украины.

Читайте также
Война не закончится, пока Крым находится под оккупацией РФ — Зеленский
Володимир Зеленський

Источник: Офис президента
Война в Украине, Військові злочини, Владимир Зеленский, День Национальной полиции, Нацполиция, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Удар РФ по Харьковской области. Количество пострадавших возросло до 38, среди них 12 детей
Украинская полиция умеет спасать от зла и возвращать справедливость – Зеленский
Украина усиливает северные границы из-за событий вокруг ЗАЭС — Наев
Украинская полиция умеет спасать от зла и возвращать справедливость – Зеленский
Оккупанты превратили химический завод Титан в Крыму в военную часть — партизаны
кримський завод титан
ЗАЭС потеряла связь с главной линией электропередачи, сейчас работает только одна резервная — МАГАТЭ
Украинская полиция умеет спасать от зла и возвращать справедливость – Зеленский
Приглашение в НАТО усилит Украину, РФ будет расценивать отказ как слабость — Науседа
Украинская полиция умеет спасать от зла и возвращать справедливость – Зеленский
Видео
”Недострана” и безграничная любовь к России: последние самые громкие языковые скандалы

Не успел в Харькове утихнуть скандал с концертом Лободы и протестом школьницы, как в городе снова пылает. Пассажирка такси сняла на видео, как водитель обозвал Украину “несуществующей”, а все потому, что она попросила его выключить российскую музыку в салоне автомобиля. Девушка отказалась ехать с водителем, а видео выложила в Instagram, чтобы утопающая в крови через Россию страна знала своих антигероев.

Татьяна Доцяк
Позорный скандал в Запорожье: пьяный сотрудник военкомата избил жену военного
Украинская полиция умеет спасать от зла и возвращать справедливость – Зеленский
МВД создали единый реестр оружия: как он работает
Украинская полиция умеет спасать от зла и возвращать справедливость – Зеленский
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (04.07.2023)
Украинская полиция умеет спасать от зла и возвращать справедливость – Зеленский
РФ сосредоточила на Востоке Украины около 180 тыс. солдат – Череватый
Украинская полиция умеет спасать от зла и возвращать справедливость – Зеленский
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь