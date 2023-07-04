Украинская полиция умеет спасать от зла и возвращать справедливость – Зеленский

Президент Владимир Зеленский в речи на торжествах ко Дню Нацполиции, который отмечается 4 июля, поблагодарил всех полицейских за службу Украине и ее народу.

— Благодарен каждому герою из рядов нашей полиции, кто участвует в боевых действиях вместе с другими воинами Сил обороны и безопасности, кто помогает нашим людям и спасает жизни после ударов российских террористов, — подчеркнул глава государства.

Вспомнил он также правоохранителей, которые проводят стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях, и взрывотехников, участвующих в разминировании.

— И конечно, я благодарен всем следователям Национальной полиции Украины — каждому и каждой, кто расследует уголовные правонарушения, в том числе и военные преступления. Уже более 84 тыс. таких уголовных производств и 1 838 сообщений о подозрении. Кроме того, усилиями Нацполиции создана специальная база Военный преступник, в которую внесено более 200 тыс. записей о российских наемниках и военных, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, с начала большой войны 507 полицейских отмечены государственными наградами, из них — 84 посмертно, звание Героя Украины присвоено двум правоохранителям, одному из них, к сожалению, посмертно.

Зеленский обратился к присутствующим с просьбой почтить минутой молчания память всех погибших сотрудников полиции.

Далее президент акцентировал на том, что люди ожидают от Национальной полиции порядка, который имеет несколько составляющих: законность, справедливость, своевременность помощи, человечность в отношении, понимание эмоций тех, кто обращается за помощью в полицию или к кому обращается полиция.

— Когда люди видят полицейских, они всегда видят государство. Вы и есть наше лицо. Украинская полиция умеет быть профессиональной, умеет спасать от зла, возвращать справедливость. И я желаю всем вам всегда быть именно такими — всегда способными гарантировать Украине и украинцам порядок, безопасность, а украинцы точно всегда будут благодарны за это, — подытожил глава государства.

После выступления президент вручил государственные награды: 10 полицейских получили ордена За мужество III степени.

Кроме того, принял участие в открытии Центра стратегического анализа и прогнозирования МВД Украины.

Источник : Офис президента

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