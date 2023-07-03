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Украина
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Война не закончится, пока Крым находится под оккупацией РФ — Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война не закончится, пока Крым будет оккупирован Россией.

Об этом он сказал CNN.

— Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает лишь одно: война еще не закончилась, — подчеркнул президент.

На вопрос, существует ли какой-то сценарий, по которому может быть мир без Крыма, Зеленский ответил: “Тогда это не будет победой”.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российско-украинская война не имеет ни одного сценария, при котором воюющие стороны могли бы пойти на компромисс.

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Источник: CNN
Война в Украине, Владимир Зеленский, Крым
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