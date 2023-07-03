Война не закончится, пока Крым находится под оккупацией РФ — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война не закончится, пока Крым будет оккупирован Россией.
Об этом он сказал CNN.
— Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает лишь одно: война еще не закончилась, — подчеркнул президент.
На вопрос, существует ли какой-то сценарий, по которому может быть мир без Крыма, Зеленский ответил: “Тогда это не будет победой”.
Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российско-украинская война не имеет ни одного сценария, при котором воюющие стороны могли бы пойти на компромисс.
Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк