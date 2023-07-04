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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Українська поліція вміє рятувати від зла і повертати справедливість – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський у промові на урочистостях до Дня Нацполіції, який відзначається 4 липня, подякував усім поліцейським за службу Україні та її народові.

– Вдячний кожному герою з лав нашої поліції, хто бере участь у бойових діях разом з іншими воїнами Сил оборони та безпеки, хто допомагає нашим людям і рятує життя після ударів російських терористів, – наголосив глава держави.

Згадав він також правоохоронців, які проводять стабілізаційні заходи на деокупованих територіях, і вибухотехніків, які беруть участь у розмінуванні.

– І звичайно, я вдячний усім слідчим Національної поліції України – кожному і кожній, хто розслідує кримінальні правопорушення, зокрема й воєнні злочини. Вже більш ніж 84 тис. таких кримінальних проваджень та 1 838 повідомлень про підозру. Крім того, зусиллями Нацполіції створено спеціальну базу Воєнний злочинець, до якої внесено понад 200 тис. записів про російських найманців і військових, – наголосив Зеленський.

За його словами, з початку великої війни 507 поліцейських відзначені державними нагородами, із них – 84 посмертно, звання Героя України присвоєно двом правоохоронцям, одному з них, на жаль, посмертно.

Зеленський звернувся до присутніх із проханням вшанувати хвилиною мовчання пам’ять усіх загиблих працівників поліції.

Далі президент акцентував на тому, що люди очікують від Національної поліції порядку, який має декілька складових: законність, справедливість, вчасність допомоги, людяність у ставленні, розуміння емоцій тих, хто звертається по допомогу до поліції або до кого звертається поліція.

– Коли люди бачать поліцейських, вони завжди бачать державу. Ви і є наше обличчя. Українська поліція вміє бути професійною, вміє рятувати від зла, повертати справедливість. І я бажаю всім вам завжди бути саме такими – завжди здатними гарантувати Україні й українцям порядок, безпеку, а українці точно завжди будуть вдячні за це, – підсумував глава держави.

Після виступу президент вручив державні нагороди: 10 поліцейських отримали ордени За мужність ІІІ ступеня.

Крім того, взяв участь у відкритті Центру стратегічного аналізу та прогнозування МВС України.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Воєнні злочини, Володимир Зеленський, День Національної поліції, Нацполіція, Російська агресія
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