Враг не может продвигаться: Маляр заявила, что россияне застряли в Бахмуте

Российские военные застряли в Бахмуте Донецкой области. Им не удалось взять город под контроль, и выйти из него оккупанты сейчас также не могут.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявила заместительница министра обороны Анна Маляр, рассказывая о критериях для оценки событий на фронте.

— Враг не может продвигаться, какие бы силы он не применял. Россияне выбросили огромное количество техники, вооружения, погибло огромное количество людей. Многомесячная битва за Бахмут для них была самой дорогой, но им ничего не удалось, — подчеркнула она.

Один из важных критериев для оценки событий на фронте, по словам Маляр, — это количество уничтоженного личного состава врага, техники и мест компактного скопления российских военных.

— Две недели подряд и на Юге, и на Востоке наши военные уничтожают около 100 мест компактного скопления российских военных. Еженедельно наши уничтожают не менее 10 пунктов управления врага, около 20 складов оружия. За прошедшую неделю только на южном направлении уничтожено около 120 единиц техники РФ, — сказала она.

Маляр добавила, что с точки зрения безопасности об операциях и успехах на фронте сообщают с опозданием на одни-двое суток.

Фото: Анна Маляр

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