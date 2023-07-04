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Контрнаступление не увеличило количество потерь ВСУ — Маляр

воїни ЗСУ
Фото: Getty Images

Контрнаступление не увеличило количество потерь украинской армии.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По последним данным, на Юге соотношение потерь среди украинских военных и захватчиков составляет примерно 1 к 5. На восточном направлении — 1 к 8.

— Для наших командующих, штабов ключевое — это сохранение жизни. Выбирая между быстрым продвижением и жизнью наших людей, наши военные всегда выберут жизнь наших людей, — отметила Маляр.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 496-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Ганна Маляр, ВСУ, Російська агресія
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